Endlagersuche mit Gorleben? Aktivisten irritiert

Atomkraftgegner aus dem Nordosten Niedersachsens haben sich irritiert über Äußerungen von Umweltminister Olaf Lies gezeigt. Der SPD-Politiker hatte Medienberichten zufolge gesagt, dass er es für wahrscheinlich halte, dass der Salzstock in Gorleben bei der Suche nach einem atomaren Endlager in der Auswahl bleibe. Die Bürgerinitiative (BI) Umweltschutz Lüchow-Dannenberg erklärte am Freitag, sie wolle wissen, woher Lies diese Informationen habe. "Wissen Sie mehr als wir?", wandte sich BI-Sprecher Wolfgang Ehmke an den Minister.

BGE will bald Zwischenbericht vorlegen

Am 28. September will die mit der Endlagersuche beauftragte Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen Zwischenbericht vorlegen, der erstmals konkrete Gebiete benennt, die weiter untersucht werden sollen.

Kritiker halten Salzstock für ungeeignet

Lies hatte sich den Medienberichten zufolge am Donnerstag bei einer Veranstaltung seines Ministeriums entsprechend zum Verbleib Gorlebens geäußert. Der Salzstock wurde in den vergangenen Jahrzehnten als einziger Standort bereits auf seine Eignung als mögliches Endlager untersucht, Kritiker halten ihn allerdings für geologisch ungeeignet und politisch "verbrannt".

"Argumente gegen Gorleben erdrückend"

Wenn es sich bei Lies' Äußerungen nur um eine Vermutung handele, "dann ebnen Sie der BGE den Weg, dieses Politikum, was es letztlich ist, zu umschiffen", erklärte Ehmke: "Nämlich Gorleben wissenschaftsbasiert am 28. September bei Vorlage des Zwischenberichts aus der Endlagersuche herauspurzeln zu lassen." Aus Sicht der BI sind die Argumente dafür, dass Gorleben im ersten Verfahrensschritt herausfällt, erdrückend.

Mehrere Standorte im Land möglich

Am Donnerstag hatte das Umweltministerium in Hannover erklärt, dass "voraussichtlich zahlreiche Regionen Niedersachsens für ein Atomendlager infrage" kommen und dies mit vielen Salzstöcke und Tonformationen im Boden begründet. Salz, Ton und Granit gelten als geeignete Wirtsgesteine für eine solche Lagerstätte. Die BGE teilte am Freitag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit, dass sie den Zwischenbericht oder Teile davon Lies vorab nicht zur Kenntnis gegeben habe.

