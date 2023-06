Stand: 02.06.2023 09:16 Uhr Umweltgefahr: Unmengen Zigarettenkippen in Lüneburger Kanalschacht

Die Feuerwehr hat im Schmutzfang eines Kanaldeckels in der Lüneburger Innenstadt zahlreiche Zigarettenkippen gefunden. Einige waren in Brand geraten und qualmten aus dem Kanaldeckel, so eine Stadtsprecherin. Lars Strehse, Geschäftsführer der Lüneburger Abwasser-Gesellschaft AGL, zeigte sich entsetzt: Über die Regenwasserkanalisation könnten die Giftstoffe in Flüssen, Seen und Bäche geraten. Strehse appelliert an alle Raucherinnen und Raucher, Zigarettenkippen nicht in der Kanalisation, sondern im Hausmüll zu entsorgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.06.2023 | 08:30 Uhr