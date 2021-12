Stand: 13.12.2021 09:27 Uhr Umbau abgeschlossen: Bahnhof Visselhövede ist barrierefrei

Zum Fahrplanwechsel ist der Bahnhof in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) jetzt barrierefrei. Das meldet die Deutsche Bahn. Sie hat gemeinsam mit dem Land und der Landesnahverkehrsgesellschaft 2,7 Millionen Euro investiert, um beide Bahnsteige um 55 Zentimeter zu erhöhen. Damit sei nun ein stufenloser Einstieg in die Züge möglich, so die Bahn. Auch die Hinweistafeln und die Beleuchtung in Visselhövede wurden modernisiert.

