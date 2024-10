Stand: 25.10.2024 07:45 Uhr Uelzener Feuerwehr testet Hydranten: Trinkwasser getrübt

Im Landkreis Uelzen kann derzeit das Trinkwasser vorübergehend trübe sein. Das teilt der Netzbetreiber Celle-Uelzen Netz mit. Hintergrund sind Tests der Feuerwehr an Hydranten. Diese seien nötig, um die Versorgung mit Löschwasser im Landkreis Uelzen sicherzustellen. Durch die Funktionstests können sich unter Umständen Rückstände in den Wasserleitungen lösen. Dabei handelt es sich laut Celle-Uelzen Netz um Eisen und seltener auch Mangan als natürliche und unbedenkliche Bestandteile des Trinkwassers. Diese Inhaltsstoffe lagern sich im Laufe der Zeit an den Innenwänden der Trinkwasserleitungen ab. Es reiche aus, den Wasserhahn einen Moment laufen zu lassen, bis wieder klares Wasser fließt und gegebenenfalls einen Wasserfilter zu reinigen, heißt es vom Uelzener Netzbetreiber.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Regional Lüneburg | 25.10.2024 | 07:30 Uhr