Stand: 16.03.2021 15:44 Uhr Uelzen will historisches Bild der Innenstadt erhalten

Die Stadt Uelzen will ihr bauhistorisches Erbe sichern. Dazu hat der Verwaltungsausschuss am Montag entsprechenden Regeln zugestimmt, über die abschließend noch der Rat am kommenden Montag entscheiden muss. Es geht vor allem darum, welche Farben und Materialien für Fassaden, Dächer, Fenster, Türen und Werbeanlagen genutzt werden dürfen, wenn Häuser saniert oder neugebaut werden. In den Vorschriften werde etwa beschrieben, dass Putzfassaden in gedeckten Farben und Fachwerkfassaden erhalten werden müssen, teilte die Stadt mit. Die Vorschriften sollen im Wesentlichen den historischen Uelzener Innenstadtkern rund um die Marktstraße umfassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.03.2021 | 15:00 Uhr