Stand: 08.07.2021 09:03 Uhr Uelzen setzt auf insektenfreundliche Straßenbeleuchtung

Neue Straßenlaternen in Uelzen werden künftig insektenfreundlich ausgestattet. Das hat die Hansestadt mitgeteilt. Dabei werden energiesparende LED-Lampen verwendet, deren Licht einen geringeren Ultraviolett- und Blauanteil hat, heißt es aus Uelzen. Dadurch werden Insekten weniger von den tödlichen Lichtfallen angezogen. An wichtigen Verkehrspunkten sollen allerdings weiterhin die bisherigen Leuchtmittel genutzt werden - aus Sicherheitsgründen, so die Stadt. In weniger dicht besiedelten Gebieten könnten Straßenlaternen hingegen mit Bewegungsmeldern ausgestattet werden.

