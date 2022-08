Stand: 14.08.2022 17:38 Uhr Uelzen: Mehrere Polizeieinsätze in Kneipen - sieben Verletzte

Ein polizeibekannter 22-Jähriger hat am Wochenende in der Uelzener Kneipenszene für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Sowohl in der Nacht zu Sonnabend als auch zu Sonntag tauchte der Mann laut Polizei an mehreren Stellen auf und verstieß damit gegen ein Aufenthalts- und Betretungsverbot. Beide Male wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Bei den Einsätzen in der Nacht zu Sonnabend kam es nach Polizeiangaben außerdem zu verschiedenen Handgreiflichkeiten zwischen Kneipengästen, Passanten und Polizisten. Dabei wurden insgesamt sieben Beamte leicht verletzt.

