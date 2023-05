Stand: 10.05.2023 09:30 Uhr Uelzen: Marode Stadthalle bleibt weiterhin geschlossen

An der Stadthalle in Uelzen gibt es akute Mängel. Vor allem der Brandschutz entspricht nicht mehr den Vorschriften. Deswegen hat der Verwaltungsausschuss entschieden, die marode Halle zunächst nicht wieder zu öffnen. Denn laut Stadtverwaltung würde es rund 17 Millionen Euro kosten, das Gebäude zu sanieren und technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Verwaltung und Politik entscheiden in den kommenden Monaten, ob sich die Sanierung lohnt und ob man die Stadthalle überhaupt noch braucht.

