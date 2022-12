Uelzen: Mann greift Polizistin an - Stich prallt von Weste ab Stand: 26.12.2022 12:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag hat ein 79 Jahre alter Mann eine Polizistin während eines Einsatzes in Uelzen mit einem Messer attackiert. Laut Polizei glitt die Klinge an der Schutzweste der Beamtin ab.

Die Beamtin sei unverletzt geblieben, heißt es in einer Mitteilung von Montag. Der 79-Jährige und dessen 49 Jahre alter Sohn hatten die Streifenwagenbesatzung angegriffen, die wegen einer Körperverletzung alarmiert worden war. Beide Männer standen demnach erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atem-Alkoholtest ergab 0,8 Promille bei dem Sohn und mehr als 1,2 Promille bei dem Vater. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Widerstands gegen die Männer.

79-Jähriger würgt Mietwagenfahrer

Der Auseinandersetzung vorausgegangen war ein Streit während einer Taxifahrt. Ermittlungen zufolge soll der 79-Jährige auf der Fahrt von einer Party zu der Wohnung des Sohnes den Fahrer des Mietwagens angegriffen und gewürgt haben. Dieser alarmierte gegen 1.20 Uhr die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten soll es zu weiteren Attacken auf den Fahrer gekommen sein - unter anderem durch den 49-Jährigen. Diesen trafen die Polizisten hinter dem Steuer eines Pkw an, den er offenbar umparken wollte.

Polizisten setzen Pfefferspray ein

Daraufhin verlagerte sich die Situation in die nahe gelegene Wohnung des 49-Jährigen. Der Mann zog der Beamtin unter anderem an den Haaren, woraufhin die Ermittler Pfefferspray einsetzten. Laut Polizei griff der 79-Jährige die Frau schließlich unvermittelt mit einer 25 Zentimeter langen Klinge an. Nachfolgende Beamte beendeten zusammen mit ihren beiden Kollegen die Widerstandshandlungen. Der 79-Jährige kam mit Verdacht auf einen Knochenbruch in eine Uelzener Klinik. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg stellte bei dem 79-Jährigen zunächst keinen Haftantrag.

