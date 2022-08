Stand: 16.08.2022 12:07 Uhr Uelzen: Knast bekommt eigene Solaranlage

Die Justizvollzugsanstalt Uelzen soll eine Photovoltaikanlage bekommen. Sie soll auf der Freifläche der Anstalt gebaut werden und auf über 30.000 Quadratmetern Sonnenlicht in regenerative Energie umwandeln, heißt es vom Niedersächsischen Finanzministerium. Dabei handele es sich dabei um ein weiteres Pilotprojekt, um landeseigene Liegenschaften für den Ausbau von Photovoltaik zu nutzen. Mit der Anlage sollen künftig über sechs Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr eingespeist werden können, mit denen rund 2.400 Haushalte in Uelzen versorgt werden können. Außerdem können damit mehr als zweieinhalb Millionen Kilogramm C02 eingespart werden, so ein Sprecher des Ministeriums. Der Bau soll in Kürze starten, verantwortlich dafür sind die Uelzener Stadtwerke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Solarenergie