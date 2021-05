Stand: 06.05.2021 17:02 Uhr Uelzen: Jubiläumsausstellung im Hundertwasser-Bahnhof

Vor 20 Jahren wurde zu Beginn der Weltausstellung "Expo 2000" der Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen in Betrieb genommen. Jetzt wird in dem vom österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfenen Bahnhof schrittweise eine Ausstellung anlässlich des Jubiläums eröffnet. Bereits jetzt können Interessierte nach Angaben der Organisatoren im Bahnhof historische Dokumente zur Entstehung des Kunstgebäudes ansehen. Weitere Exponate sollen die Ausstellung ab Juni ergänzen. Pandemiebedingt musste das Vorhaben zuletzt mehrfach verschoben werden.

