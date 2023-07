Uelzen: Frau stirbt nach Handtaschenraub - Obduktion abgeschlossen Stand: 19.07.2023 17:20 Uhr In Uelzen ist eine Frau gestürzt und anschließend gestorben, nachdem ein Mountainbike-Fahrer ihr die Handtasche weggerissen hatte. Nun ist die Obduktion abgeschlossen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch dem NDR Niedersachsen mit. Details wollte eine Sprecherin nicht nennen, nur soviel: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge. Das Strafgesetzbuch sieht für eine solche Tat mindestens zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Der Überfall hatte sich am 12. Juli auf der Zufahrt zu einem Baumarkt in der Karlstraße ereignet. Der Täter war mit dem Mountainbike von hinten an sein 46 Jahre altes Opfer herangefahren und hatte ihm die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte und erlag ihren schweren Verletzungen am Wochenende.

Laut Polizei hatte der Täter die Mütze bei der Flucht auf dem Mountainbike verloren. Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen zufolge hatte der offenbar schlanke Mann zudem einen schwarzen Trainingsanzug und Sonnenbrille getragen. Das Mountainbike, mit dem der Täter nach dem Handtaschenraub in Richtung Karlstraße flüchtete, könnte den Angaben zufolge blau gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0581) 93 00 bei der Polizei in Uelzen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

