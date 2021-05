Stand: 27.05.2021 15:42 Uhr Uelzen: Corona-Teststation von Amts wegen geschlossen

In Uelzen ist nach Informationen der "Allgemeinen Zeitung" eine Corona-Teststation von Amts wegen geschlossen worden. Dem Bericht zufolge sollen dort Mindestanforderungen nicht eingehalten worden sein. Ein Kreissprecher bestätigte den Vorgang gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg kontrolliere die Teststationen sowohl anlasslos als auch anlassbezogen, aber immer unangekündigt, sagte er. Der Fall in Uelzen sei im Landkreis bislang der erste und einzige. Warum genau die Teststation schließen musste, konnte der Sprecher nicht beantworten. Eine stichprobenartige Umfrage des NDR in den umliegenden Landkreisen ergab, dass es dort bislang keine vergleichbaren Fälle gibt.

