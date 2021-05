Stand: 25.05.2021 10:55 Uhr Uelzen: Bauarbeiten behindern monatelang den Verkehr

In der Innenstadt von Uelzen kann es ab Dienstag über Monate zu Verkehrsproblemen kommen. Die Stadt hat mehrere Baustellen angekündigt. Zunächst wird in der Bahnhofstraße das Kanalnetz erneuert, später folgt unter anderem der Bau eines Kreisels und eines Busbahnhofs am Rathaus. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

