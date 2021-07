Stand: 15.07.2021 09:31 Uhr Uelzen: Anonyme Spende geht an Schwimmschule

Mit einer anonymen Spende an das Rathaus in Uelzen werden Schwimmkurse für finanziell benachteiligte Kinder finanziert. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos) übergab am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 350 Euro an die Schwimmschule. Das Geld war Anfang des Jahres in einem Umschlag im Rathaus angekommen. In dem Begleitschreiben stand, dass das Geld Kindern zugutekommen soll. Seit sieben Jahren bekommt das Rathaus Uelzen zum Jahreswechsel eine anonyme Spende.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2021 | 06:30 Uhr