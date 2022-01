Stand: 27.01.2022 07:51 Uhr Überfall in Bützfleth: Prozess gegen drei Männer beginnt

Vor dem Landgericht Stade beginnt heute der Prozess gegen drei junge Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft den inzwischen 18 bis 20 Jahre alten Angeklagten unter anderem räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen vor einem Jahr in Stade-Bützfleth nachts an einer Haustür geklingelt und dann dem Opfer mehrfach mit einer Pistole gegen den Kopf geschlagen haben, so dass es Bargeld und Drogen herausgab. Die Mutter des Opfers soll mit einem Messer und einer Pistole bedroht worden und so davon abgehalten worden sein, Hilfe zu rufen. Die Angeklagten flüchteten mit Geld und Drogen. Das Urteil soll Ende April gesprochen werden.

