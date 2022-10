Stand: 04.10.2022 14:57 Uhr Überfall auf Tankstelle: Polizei ermittelt gegen Jugendliche

In Fredenbeck im Landkreis Stade sind nach einem Überfall am Freitagabend auf eine Tankstelle zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sie fünf Menschen in der Tankstelle mit vermeintlichen Schusswaffen bedroht und der 72-jährigen Kassiererin auf diese Weise Bargeld gestohlen. Nach dem Raub wurde nach den flüchtigen Jugendlichen mit Hubschrauber und Streifenwagen gesucht. Nach etwa 90 Minuten konnten sie gefasst werden, wie die Beamten weiter sagten. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig; er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-Jährige hingegen verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Samstag wegen fehlender Haftgründe wieder freigelassen. Die Polizei konnte bei einer Wohnungsdurchsuchung Beweismittel sicherstellen. Die Waffen sind nach aktuellem Stand laut den Beamten nicht echt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2022 | 15:30 Uhr