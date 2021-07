Stand: 26.07.2021 10:50 Uhr Turnhallenbrand in Tostedt: Polizei sucht Jugendliche

Die Polizei ermittelt nach dem Turnhallenbrand in Tostedt (Landkreis Harburg) wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Lage vor Ort - wie das Feuer in der Nacht zu Freitag entstanden ist - lasse kaum eine andere Ursache zu, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise auf Jugendliche, die sich am Abend des Brandes im Umfeld der Turnhalle an der Erich-Kästner Realschule aufgehalten haben sollen.

