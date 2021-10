Stand: 11.10.2021 11:21 Uhr Trickbetrüger: Serie von Anrufen falscher Polizisten

Die Polizei in Buxtehude und Stade warnt vor "falschen Polizisten", die hauptsächlich bei älteren Menschen anrufen. Dabei würden die Betrüger vorgaukeln, dass das Geld der Betroffenen im Haus oder auf der Bank nicht mehr sicher sei und besser einem Boten übergeben werden solle. Elf solcher Anrufe registrierte die Polizei allein an diesem Wochenende. Niemand sei auf den Betrug hereingefallen, so die Polizei. Die Angerufenen hätten aufgelegt.

