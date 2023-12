Trecker-Demos: Landwirte legen in mehreren Orten Verkehr lahm Stand: 20.12.2023 09:16 Uhr Landwirte mit mehr als 100 Traktoren blockieren seit dem frühen Mittwochmorgen Uelzen. Sie behindern laut Polizei massiv den Verkehr. Auch in Oldenburg und Osnabrück gibt es Proteste.

Nach Angaben eines Sprechers der Landwirte sind in Uelzen sämtliche Zufahrtsstraßen in die Stadt abgeriegelt. Der Protest soll den ganzen Tag über andauern. Bereits am frühen Dienstagabend hatten Landwirte nach eigenen Angaben im Kreis Lüchow-Dannenberg zahlreiche Strohballen angezündet. Nach Angaben der Feuerwehr alarmierten Bürger ab 17 Uhr teilweise im Fünf-Minutentakt die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr musste mehr als 20 Mal ausrücken. Wegen des Regens waren die Feuer schnell gelöscht. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Brennende Heuballen an der A29: Proteste auch in Oldenburg

Auch in anderen Teilen Niedersachsens gab und gibt es ähnliche Proteste - so zum Beispiel in Oldenburg. Am Abend und in der Nacht brannten entlang der A29 Heuballen und in Varel/Bockhorn wurde Mist auf der Bundesstraße abgeladen. Trecker waren in der Nacht auch auf der A28 unterwegs, die Autobahnpolizei sperrte die Fahrbahn und leitete den Verkehr von der Anschlussstelle Neuenkruge ab, um Gefahren für den Verkehr zu verhindern. Die Polizei hielt den Protestzug an und vereinbarte mit dem Versammlungsleiter der Landwirte eine Route durch die Oldenburger Innenstadt. Anschließend fuhr der Protestzug über die Ammerländer Heerstraße in die Stadt und umrundete den Innenstadtring und den Pferdemarktkreisel, bevor es anschließend über die Gartenstraße, Hauptstraße zur Edewechter Landstraße ging. Dort gab es um 0.30 Uhr noch eine Kundgebung. Die Polizei sprach von einem "friedlichen Protest". Auch im Tagesverlauf wird heute mit weiteren Aktionen gerechnet.

In Osnabrück heute weitere Proteste möglich

Rund 200 Landwirte haben am Dienstagabend auch in Haselünne (Landkreis Emsland) protestiert. Mit ihren beleuchteten Treckern formten sie auf einem Feld den Schriftzug "Neuwahlen jetzt", erzählte Matthias Everinghoff, Vorsitzender des Vereins Land schafft Verbindung in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland. Ob es heute noch Protestaktionen gibt, wisse er nicht. Das werde nicht zentral organisiert, sagte Everinghoff. Daher kann es gut sein, dass sich mehrere Landwirte zusammentun und den Feierabendverkehr in der Region behindern. Mit den Aktionen protestieren Landwirte dagegen, dass die Bundesregierung daran festhält, den Agrardiesel künftig nicht mehr zu subventionieren und eine Kfz-Steuer auch auf Trecker und Maschinen einzuführen. Bereits am Montag waren mehr als 2.000 Landwirte aus Niedersachsen nach Berlin gereist, um gegen den geplanten Stopp der Agrardiesel-Subvention zu protestieren.

