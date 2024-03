Stand: 21.03.2024 06:48 Uhr Transporter trifft Rollerfahrer - 62-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Drage (Landkreis Harburg) ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 62-Jährige am Mittwochnachmittag von der L217 nach links abbiegen. Dabei wurde er von dem Fahrer eines entgegenkommenden Transporters übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.03.2024 | 06:30 Uhr