Transporter kollidiert mit Bäumen - Fahrer schwer verletzt

Ein 55-jähriger Mann ist in Farven (Landkreis Rotenburg) mit seinem Transporter gegen zwei Straßenbäume gefahren und dabei schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann am Dienstagnachmittag von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen die Bäume am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde er demnach in seinem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Transporterfahrer aus dem zerstörten Wagen befreien. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

