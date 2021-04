Stand: 07.04.2021 13:21 Uhr Trächtiges Islandpferd stirbt bei Zugunfall

Eine tragende Stute ist am Mittwochmorgen in Unterstedt im Landkreis Rotenburg von einem Zug erfasst und trotz einer Notbremsung des Zugführers tödlich verletzt worden. Eine weitere Stute wurde erheblich verletzt. Sie habe nach dem Zusammenprall den Abdruck eines Lockpuffers am Bauch getragen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor waren vier Islandpferde von einer Weide entlaufen. Warum der Stromzaun sie nicht aufhielt, ist noch unklar.

