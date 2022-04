Touristik-Branche in Niedersachsen mit Ostern hoch zufrieden Stand: 19.04.2022 12:33 Uhr Die Tourismusgesellschaften im Westen und Osten Niedersachsens zeigen sich mit dem ersten Osterfest nach Ende der Corona-Auflagen sehr zufrieden. Viele Gäste kamen für Kurztrips oder Tagesausflüge.

Bereits vor Ostern war die Buchungslage nach Angaben der Tourismusgesellschaften im Osnabrücker Land, im Emsland und der Grafschaft Bentheim erfreulich. Aufgrund des guten Wetters hätten sich dann noch mehr Menschen zu einem Kurzurlaub entschlossen. Besonders beliebt war etwa der Tierpark in Nordhorn, den über Ostern mehr als 10.000 Gäste besuchten. Im Emsland war das Ferienzentrum Schloss Dankern komplett ausgebucht. Auch auf den Rad-Wanderwegen waren viele Menschen unterwegs.

Übernachtungen in der Heide: Umsatz besser als vor Corona

Ein ähnlich gutes Fazit zog auch die Tourismusgesellschaft Lüneburger Heide GmbH. "Die Auslastung der Betriebe, die sich über uns vermarkten lassen, lag in den Osterferien zwischen 86 und 90 Prozent", sagte Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Durchschnittlich seien die Gäste in diesem Jahr mit vier Tagen Aufenthalt einen Tag länger geblieben als üblich. Den Angaben zufolge steigerten die Betriebe ihren Umsatz im Bereich Übernachtungen sogar im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Aber auch der Tagestourismus sei wieder stark gewesen, was zwischenzeitlich zu Knappheit bei Parkplätzen führte. Für das Reisejahr 2022 insgesamt erwarten die Touristiker einen Besucheransturm in der Lüneburger Heide.

Corona: Appell an Gäste, Maske zu tragen

Nach zwei Jahren mit Corona-Auflagen habe man über Ostern gemerkt, dass die Menschen wieder raus wollten, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für den Bezirk Osnabrück, Dieter Westerkamp. Doch weil die Pandemie nicht vorbei ist, appellierten viele Restaurantbetreibende und Cafébesitzende an die Besucherinnen und Besucher, die Maske in den Innenräumen aufzubehalten und sich an Hygieneregeln zu halten. In Ausnahmefällen wurde das auch per Hausrecht durchgesetzt.

