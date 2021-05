Tourismusbranche pocht auf weitere Öffnungen zu Pfingsten Stand: 15.05.2021 09:42 Uhr Nach ernüchternden Buchungszahlen über das lange Himmelfahrts-Wochenende fordern die Tourismusregionen in Niedersachsen, die Corona-Regeln noch vor Pfingsten zu lockern.

Für die Branche ist es problematisch, dass derzeit nur Menschen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen übernachten dürfen, die in Niedersachsen wohnen und einen negativen Test vorlegen. Es sollten Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland zugelassen werden, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Die aktuelle Regel mache den Betrieben schwer zu schaffen.

Auch Dehoga will Druck machen

Die wichtigste Zielgruppe komme aus anderen Bundesländern, heißt es auch vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Hannover. Der Tourismus in Niedersachsen lebe unter anderem von Gästen aus Nordrhein-Westfalen. Der Dehoga will am Montag Ergebnisse einer Mitgliederumfrage vorlegen, um Druck für ein schnelles Ändern der Regeln zu machen.

Gäste bleiben weiter aus

In Harz, Heide und an der Nordseeküste war die Nachfrage bis einschließlich Himmelfahrt hinter dem zurückgeblieben, was die Betriebe erwartet hatten. Auch die sonst sehr flexiblen Wohnmobilfahrer seien nur in geringer Zahl gekommen, heißt es aus der Heide. Die Testpflicht und die Vorgabe, höchstens 60 Prozent der Plätze zu belegen, reichten für einen sicheren Urlaub völlig aus. Von dem Bruch wirft dem Land vor, die Betriebe zwar öffnen, aber doch weiter Geld verlieren zu lassen. Das Land will mit der aktuellen Regel die Gästezahl überschaubar halten. Es hat in Aussicht gestellt, ab Anfang Juni weiter zu lockern.

