Stand: 26.10.2021 07:26 Uhr Totschlagsprozess: Senior soll Ehefrau getötet haben

Am Landgericht Lüneburg beginnt heute der Prozess gegen einen 87 Jahre alten Mann. Der Senior ist wegen Totschlags angeklagt und soll laut Staatsanwaltschaft am 10. Mai im Landkreis Lüneburg seine 87 Jahre alte Frau getötet haben. Der Angeklagte habe, so die Staatsanwaltschaft, seine pflegebedürftige Frau mit mehreren Messerstichen getötet, weil er aufgrund eigener Behinderungen gefürchtet habe, sich nicht mehr um sie kümmern zu können. Anschließend habe er das Messer gegen sich selbst gerichtet, sich dabei allerdings nur leicht verletzt, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts. Es sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

