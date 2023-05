Totschlag nach Party: Gericht verurteilt Duo zu Haftstrafen Stand: 06.05.2023 10:34 Uhr Das Landgericht Stade hat zwei Männer wegen Totschlags an einer 22 Jahre alten Frau zu Haftstrafen verurteilt.

Ein 29 Jahre alter Mann muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Dessen 20 Jahre alter Komplize erhielt sieben Jahre Jugendhaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer die Frau bei einer Auseinandersetzung in Stade im Mai vergangenen Jahres so schwer verletzt hatten, dass diese im Krankenhaus starb.

20-Jähriger schlägt Frau eine Flasche auf den Kopf

Die beiden Täter waren demnach in Begleitung von zwei Frauen auf dem Heimweg von einer Feier. Dabei waren sie laut Gericht mit einer anderen Gruppe in Streit geraten. Das Quartett verfolgte die Kontrahenten, es kam zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen. Als das spätere Opfer dem 29-Jährigen ins Bein stach, schlug der Jüngere ihr mit einer Flasche auf den Kopf. Als die 22-Jährige zu Boden gegangen war, prügelten und traten die beiden Täter auf sie ein.

