Stand: 11.06.2021 11:14 Uhr Totschlag in Psychiatrie: Sicherungsverfahren beantragt

In der Psychiatrischen Klinik Lüneburg soll ein 21-Jähriger im Februar zwei Menschen getötet haben - jetzt hat die Staatsanwaltschaft beim Schwurgericht des Lüneburger Landgerichts beantragt, ein Sicherungsverfahren durchzuführen. So ein Antrag werde gestellt, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Täter beispielsweise wegen einer krankhaften seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Laut Antrag soll der 21-jährige Tatverdächtige dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts befindet sich der Mann bereits vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik.

