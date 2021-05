Stand: 03.05.2021 13:59 Uhr Totschlag? Tatverdächtiger in Psychiatrie gebracht

Ein 33-jähriger steht unter dringendem Tatverdacht einen Bekannten im Escheder Ortsteil Weyhausen umgebracht zu haben. Der Mann ist offenbar psychisch krank und vom Amtsgericht Lüneburg bereits in eine Klinik eingewiesen worden. Er war am vergangenen Freitag in einen Supermarkt in Unterlüß gerannt. Dort hatte er Kunden und Angestellten berichtet, er habe jemanden umgebracht. Die Ermittler der Polizei im Landkreis Celle führte er dann zu dem erstochenen 49-jährigen. Das Opfer lebte mit dem mutmaßlichen Täter in einer Suchtklinik. Hinweise auf das Motiv und die Hintergründe der möglichen Attacke gibt es bisher nicht.

