Stand: 22.02.2022 18:41 Uhr Totschlag: 76-Jähriger bedauert Tat vor Lüneburger Gericht

Im Prozess gegen einen 76-Jährigen, der seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, hat der Angeklagte am Dienstag zu Prozessbeginn eine Erklärung vorlesen lassen. Vor dem Landgericht Lüneburg sagte der Verteidiger, dass der 76-Jährige die Tat bedauere. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet zu haben. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Am Mittwoch sollen ein Zeuge sowie ein psychiatrischer Sachverständiger zu Wort kommen. Im Anschluss könnten die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden.

