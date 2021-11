Totes Wildschwein in MV - Schweinepest kommt näher Stand: 25.11.2021 19:00 Uhr Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wächst die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest. Im Nachbarlandkreis Ludwigslust-Parchim (MV) ist das Virus bei einem Wildschwein nachgewiesen worden.

In diesem Zusammenhang appelliert das Veterinäramt des Landkreises Lüchow-Dannenberg an Schweinehalter in der Region, die Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten. Das für den Menschen ungefährliche Virus kann auf verschiedene Arten von Wild- auf Hausschweine übertragen werden und endet fast immer tödlich. Ludwigslust-Parchim grenzt auch an den Landkreis Lüneburg.

Otte-Kinast: Lage ist ernster geworden

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat sich besorgt über den Fund des toten Wildschweines geäußert. "Die Lage ist noch einmal ernster geworden. Dass es nun einen weiteren Fundort nur rund 50 Kilometer von der Landesgrenze entfernt gibt, zeigt, wie aktiv das Infektionsgeschehen ist", sagte Otte-Kinast am Donnerstag. Ihr Ministerium appellierte an Jägerinnen und Jäger, bei Jagdeinsätzen innerhalb und außerhalb Niedersachsens unbedingt alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Bei einer Jagd außerhalb Niedersachsens sollte erlegtes Schwarzwild außerdem erst nach einem negativen Test auf Afrikanische Schweinepest nach Niedersachsen gebracht werden.

