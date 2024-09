Stand: 06.09.2024 10:08 Uhr Buchholz: Toter neben brennendem Auto in Parkhaus entdeckt

Am Freitagmorgen ist in einem Parkhaus in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) eine leblose Person neben einem brennenden Auto gefunden worden. Passanten hatten das Feuer in der Nähe des Bahnhofs um kurz nach 6 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Polizei entdeckten Feuerwehrleute beim Löschen des Pkw den toten Mann. An seinem Körper hätten sich deutliche Brandspuren befunden, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf weitere Fahrzeuge übergriff. Die Identität des Mannes, die Todes- und Brandursache sind laut Polizei noch nicht geklärt. Sie hat den beschlagnahmt und untersucht ihn derzeit. Unklar sei auch, ob der Brand vom Auto oder von dem Mann ausging, hieß es. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (04181) 2850 um Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.09.2024 | 09:30 Uhr