Stand: 10.01.2021 11:06 Uhr Toter nach Brand in Gartenhaus im Heidekreis entdeckt

In Rethem im Heidekreis ist eine männliche Leiche in einem Gartenhaus gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Feuerwehr am Sonnabend zunächst gerufen worden, weil das Gartenhaus brannte. Nach den Löscharbeiten wurde dann der tote Mann gefunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen laufen.

