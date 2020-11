Stand: 19.11.2020 17:45 Uhr Toter Vierjähriger: Staatsanwaltsschaft sucht Zeugen

Mit Hilfe von Zeugen hoffen Ermittler den rätselhaftenTod eines vierjährigen Jungen im Fluss Wümme in Rotenburg aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft Verden veröffentlichte am Donnerstag einen Zeugenaufruf. Gegen die 40-jährige Mutter des Kindes wird nach diesen Angaben wegen Totschlags ermittelt. Sie sei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, teilte die Behörde mit. Dem Obduktionsbericht nach war das Kind durch Ertrinken ums Leben gekommen. Vorher war die Mutter mit ihm im Rotenburger Krankenhaus gewesen. Sie hatte ihn von dort wieder mitgenommen. Gesucht werde nun nach Zeugen, die am Donnerstag, 5. November, zwischen 18 und 19 Uhr an der Amtsbrücke der Kreisstadt etwas Verdächtiges beobachtet haben, schrieb die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauerten an. Es könnten keine Details mitgeteilt werden.

