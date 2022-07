Stand: 22.07.2022 11:53 Uhr Toter Hund aus Jeetzel geborgen: Veterinäramt sucht Halter

Am Donnerstagmorgen ist ein toter Hund bei Lüchow aus der Jeetzel geborgen worden. Das hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Freitag mitgeteilt. Die Todesursache des Tieres ist bisher noch unklar. Das Veterinäramt des Landkreises sucht nun nach dem Halter. Das Tier ist den Angaben zufolge mittelgroß, hat mittellanges beigefarbenes Fell und trägt ein rosafarbenes Brustgeschirr mit Herzen. Der Halter oder die Halterin des Hundes oder Personen, die Hinweise zu Halter oder Halterin geben können, werden gebeten, sich an das Veterinäramt des Landkreises Lüchow-Dannenberg zu wenden.

