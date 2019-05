Stand: 20.05.2019 09:37 Uhr

Tote in Wischhafen: Fahndung nach Ehemann läuft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 31-jährigen Frau in Wischhafen (Landkreis Stade) suchen die Ermittler weiter nach dem Ehemann des Opfers. Die Polizei hält den 52-Jährigen für dringend tatverdächtig. Wo er sich aufhält, ist einem Sprecher zufolge unbekannt. Er soll nach der Tat mit einem schwarzen Pkw der Marke Dodge Journey geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei könnte er bewaffnet und gewaltbereit sein. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler Fotos von dem Verdächtigen und seinem Auto veröffentlichen.

Frau und Hündin tot aufgefunden

Die 31-Jährige, die getrennt von ihrem Mann lebte, war am Sonnabend tot in ihrem Haus gefunden worden. Angehörige hatten die Polizei alarmiert, nachdem die 31-Jährige nicht zur Arbeit erschienen war. Die Beamten öffneten mit Unterstützung der Feuerwehr die Haustür und fanden das Opfer, das vermutlich schon in der Nacht zu Sonnabend umgebracht worden war. Auch die Schäferhündin der Frau wurde tot aufgefunden. Weitere Einzelheiten zu den Todesumständen gab die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht bekannt.

Zeugen, die den Wagen des mutmaßlichen Täters gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

