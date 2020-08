Stand: 07.08.2020 18:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tote in Neuenkirchen: Wem gehört der schwarze BMW?

Etwa eineinhalb Wochen nach dem Fund der Leichen eines Ehepaares in einembrennenden Haus in Neuenkirchen(Heidekreis) gibt der Fall weiter Rätsel auf. Die unter dem Stichwort "Lohweg" eingerichtete Mordkommission hofft weiter auf Hilfe von Zeugen. Die Beamten haben dabei womöglich einen neuen Ansatzpunkt: ein schwarzes Auto.

Streifschaden an der Seite des BMW

Der dreitürige BMW mit einem Streifschaden an der Beifahrerseite könnte eine wichtige Rolle spielen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler fragen, wer einen solchen Wagen (Typ E 46, Baujahr 2001 bis 2004) am Abend des 27. Juli bei Neuenkirchen gesehen hat. An diesem Tag fanden Rettungskräfte eine schwer verletzte 56-Jährige vor dem Gebäude. Im Haus lagen die Leichen eines 70 Jahre alten Mannes und seiner 69 Jahre alten Frau. Die Obduktionsergebnisse lassen laut Staatsanwaltschaft Lüneburg auf ein Gewaltgeschehen schließen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05191) 938 00 entgegen.

