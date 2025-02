Stand: 26.02.2025 08:19 Uhr Tostedt: Schulausfall nach Turnhallen-Brand

An einem Schulzentrum in Tostedt (Landkreis Harburg) ist am Dienstagabend eine Sporthalle vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 21 Uhr eine unbekannte Person die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, habe die Turnhalle bereits in Vollbrand gestanden. Insgesamt waren rund 150 Kräfte im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Das Feuer sei noch nicht vollständig gelöscht, so ein Sprecher am Mittwochmorgen. Demnach soll das Dach der Halle abgetragen werden, um letzte Glutnester aufzuspüren. In der Turnhalle hat schon länger kein Sportunterricht mehr stattgefunden. Sie wurde bereits für einen Abriss vorbereitet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Allerdings sei auch ein Zusammenhang mit den laufenden Abrissarbeiten der Halle möglich.

