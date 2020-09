Stand: 04.09.2020 14:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tostedt: Lkw verliert Tausende Brötchen bei Unfall

Infolge eines Unfalls hat ein Lkw am Freitagmorgen in Tostedt (Landkreis Harburg) Tausende Brötchen, Broten und Croissants verloren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Diese verteilten sich laut Polizei großflächig über die B75. Der Unfall ereignete sich, nachdem der 60-jährige Lkw-Fahrer laut Polizei am Ortsausgang einem Reh ausweichen wollte. Dabei überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel. Beim Gegenlenken kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Durch den Aufprall riss die Seitenwand des Lastwagens auf - und die Brotwaren rollten auf die Straße. Der Fahrer kam laut Polizei mit leichten Blessuren davon. Ein Reinigungsunternehmen brauchte bis zum Mittag, um die Fahrbahn zu säubern.

