Eine Woche lang werden in mehreren Geschäften in Tostedt (Landkreis Harburg) kostenlose Taschen-Aschenbecher verteilt. In den kleinen Dosen sollen Raucher ihre Kippen entsorgen, statt sie auf der Straße auszutreten. Außerdem sammeln die Mitglieder des Töster Klimakreises in der Aktionswoche jeden Tag Kippen von der Straße und möglichst viele Menschen sollen mitmachen. Zuletzt hatte eine Initiatorin auf einem 230 Meter langen Straßenabschnitt mehr als 650 Zigarettenstummel gefunden. Das Problem ist nach Angaben der Töster Klimakreises, dass Zigarettenstummel durch Gullys in die Kanalisation gelangen, schließlich in Flüssen und Meeren landen und dort schädliche Chemikalien freisetzen. Auch die Stadt Lüneburg hatte kürzlich an Raucher appelliert, Kippen nicht auf der Straße liegen zu lassen, nachdem Mitarbeiter in einem Gully große Mengen davon gefunden hatten.

