Stand: 18.02.2025 12:52 Uhr Unbekannte kippen 1,7 Tonnen hochgiftigen Müll am Feldweg ab

Unbekannte haben 1,7 Tonnen giftige Batterien neben einem Feldweg bei Brackel (Landkreis Harburg) abgekippt. Wie der Landkreis Harburg am Montag mitteilte, sind es etwa 20 kg schwere Batterien, die in Booten und für Weidezäune verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen mussten die Mitarbeitenden der Abfallwirtschaft sie in Schutzkleidung und mit Spezialbehältern abtransportieren, hieß es in einer Pressemitteilung. Es komme immer wieder vor, dass Menschen ihren Müll illegal in die Landschaft kippen. "Aber dieser gefährliche Müll, das hat schon eine andere Qualität", sagt Jörg Klenner von der Abfallwirtschaft. Der Landkreis hat Anzeige gegen die Unbekannten erstattet. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Harburg nimmt Hinweise auf die Verursacher unter folgender E-Mail entgegen: Abfallwirtschaft@Lkharburg.de.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min