Tötungsdelikt in psychiatrischer Klinik in Lüneburg

In der psychiatrischen Klinik in Lüneburg soll ein Patient in der Nacht zu Freitag einen anderen Patienten umgebracht haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei gibt es zudem mehrere zum Teil schwer Verletzte. Es seien mehrere Einsatzkräfte notwendig gewesen, um den 21-Jährigen mutmaßlichen Täter zu überwältigen und festzunehmen. Wie das 54-jährige Opfer gestorben ist und was die Hintergründe der Tat sind, ermitteln die Beamten derzeit noch.

