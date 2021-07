Tödliches Brunnen-Unglück: Rohre und Gas behinderten Helfer Stand: 05.07.2021 15:00 Uhr Ein 55-Jähriger war am Freitag beim Reinigen einer Gartenpumpe tödlich verunglückt. Der 20-Jährige Neffe der Grundstücksbesitzerin in Lüneburg wollte helfen und starb ebenfalls.

Die Rettungskräfte brauchten 30 Minuten, um zu den Verunglückten in dem Brunnenschacht vorzudringen, weil Rohre ihnen den Weg versperrten. Sie durchzusägen war wegen des Funkenflugs und der Explosionsgefahr zunächst nicht möglich. Der Schacht musste erst belüftet werden. Durch die Reinungsarbeiten des Mannes hatte sich nach Angaben der Feuerwehr in dem Schacht entzündliches Gas gebildet. Die Leichen der beiden Männer konnten erst nach etwa fünf Stunden geborgen werden.

Benutzte Salzsäure war Ursache für giftiges Gas

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wollte der 55-Jährige am Freitagnachmittag die Gartenpumpe reinigen und instand setzen, die sich in einem etwa fünf Meter tiefen Schacht befand. Dafür habe er offenbar Salzsäure verwendet, wodurch sich giftiges Chlorwasserstoff-Gas bildete. Der Mann verlor in dem Schacht das Bewusstsein, stürzte in den Brunnen und starb.

Polizei geht von Unglücksfall aus

Ein 20-jähriger Nachbar wollte den Verunglückten aus dem Schacht bergen. Dabei verlor er den Angaben zufolge ebenfalls das Bewusstsein und starb. 120 Einsatzkräfte rückten mit Spezialgerät an. Nach Angaben eines Sprechers konnten sie nur in Schutzkleidung in den engen Schacht klettern, um die beiden Männer zu bergen. Neben Chlorwasserstoff stellten die Schadstoffspezialisten auch Kohlendioxid fest, das in hoher Konzentration ebenfalls gefährlich ist.

Drei Personen erleiden Gasvergiftung

Laut Polizei wurden drei Angehörige der Opfer mit Gasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Kreislaufkollaps und kam ebenfalls in eine Klinik. Eine Umwelteinheit überprüfte die Luft auf Giftstoffe - stellte aber keine Gefahr für Anwohner fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Unglücksfall handelt. Die Ermittlungen dauern an.

