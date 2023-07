Tödlicher Unfall mit Radlader: Fahrer war nüchtern Stand: 04.07.2023 13:43 Uhr Ende Juni sterben in Toppenstedt (Landkreis Harburg) ein Kind und Mann bei einem Unfall mit einem Radlader. Der Fahrer soll laut Staatsanwaltschaft Lüneburg nüchtern gewesen sein.

In einer Blutprobe des 44-Jährigen seien keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch den Konsum von Alkohol oder sonstigen berauschenden Substanzen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ein Gutachten soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Mit einem Ergebnis rechnet die Behörde in einigen Wochen.

Videos 6 Min Toppenstedt: Tödlicher Unfall im Zeltlager (26.06.2023) Kinder und ein Erwachsener waren in einer Box von einem Radlader hochgehoben worden. Die Box stürzte ab. Zwei Menschen starben. 6 Min

Gitterbox stürzt aus rund drei Metern in die Tiefe

Der 44-Jährige hatte Ende Juni bei einem Zeltlager mehrere Menschen in einer Gitterbox mit einem Radlader transportiert. Die Aktion sollte "zur Belustigung" dienen, wie ein Feuerwehrsprecher damals erklärte. Während der Fahrt soll sich die Gitterbox gelöst haben. Die Insassen stürzten aus rund drei Metern Höhe nach unten. Laut Polizei wurden sie vermutlich von dem herabfallenden Metallkorb getroffen. Ein Fünfjähriger und ein 39-Jähriger starben. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. An dem privat organisierten Vater-Kind-Zeltlager hatten rund 60 Menschen teilgenommen.

