Stand: 18.10.2023 22:19 Uhr Tödlicher Unfall im Heidekreis: Kind stirbt an Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall auf der B214 zwischen Norddrebber und Suderbruch im Landkreis Heidekreis ist am Mittwoch ein Kind tödlich verletzt worden. Die Eltern - ein 44 Jahre alter Mann und eine 41 Jahre alte Frau - wurden lebensgefährlich verletzt. Sie kamen mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus. Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr sagte, war ein Pick-up samt Bootstrailer einige Kilometer westlich von Schwarmstedt in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammengestoßen. Retter mussten die 41-jährige Beifahrerin des Pick-ups aus dem Fahrzeug befreien. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Warum der Pick-up in den Gegenverkehr geraten ist, ist unklar. Die Eltern waren auch am späten Abend nicht ansprechbar, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen auf Anfrage mitteilte.

VIDEO: Pick-up kollidiert mit Lkw - Kind stirbt bei Unfall im Heidekreis (18.10.2023) (1 Min)

