Tödlicher Unfall auf der A7: 26-Jähriger verbrennt im Auto Stand: 25.02.2023 16:23 Uhr Auf der A7 ist am Freitag bei einem Unfall nahe Bad Fallingbostel (Heidekreis) ein 26-Jähriger ums Leben gekommen, ein 28-Jähriger wurde schwer verletzt. Zwei Autos brannten laut Polizei komplett aus.

Den Angaben zufolge war zunächst ein Pkw in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Transporter kollidiert, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte. Das Auto schleuderte daraufhin auf die linke Fahrbahn, wo es mit einem weiteren Wagen zusammenstieß. Beide Pkw fingen sofort Feuer und brannten vollständig aus. Der 26-Jährige im ersten Wagen verbrannte laut Polizei im Auto.

Vollsperrung der A7 in Richtung Hamburg

Der 28-jährige Fahrer des zweiten Autos konnte das brennende Fahrzeug selbstständig verlassen. Er erlitt nach Angaben der Beamten schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Transporterfahrer kam mit einem Schock davon, blieb aber körperlich unversehrt. Auf der Autobahn Richtung Hamburg gab es bis in die frühen Morgenstunden eine Vollsperrung. Der Überholfahrstreifen in Gegenrichtung war ebenfalls gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2023 | 10:00 Uhr