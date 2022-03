Stand: 17.03.2022 09:28 Uhr Tödlicher Unfall auf Kreisstraße im Landkreis Lüneburg

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Lüneburg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde der 68-jährige Fußgänger zwischen Handorf und Rottorf auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 4 von einem Auto erfasst. Der Mann ist trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Lkw-Fahrer, so die Polizei. Warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, war zunächst unklar. Die Kreisstraße wurde in beide Richtungen gesperrt.

