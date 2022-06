Stand: 19.06.2022 15:41 Uhr Tödlicher Unfall auf B191 im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht zu Sonntag im Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Unfallopfer sollen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein mit drei Personen besetzter Pkw gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 191 bei Quickborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache sei der Wagen frontal gegen einen Baum gefahren. Der 60 Jahre alte Fahrer war in dem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Er verstarb noch am Unfallort. Rettungswagen lieferten die 47 und 70 Jahre alten Mitfahrer schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser ein. Die B191 blieb im Bereich der Unfallstelle bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

