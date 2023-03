Stand: 02.03.2023 10:22 Uhr Tödlicher Unfall: Auto stößt frontal mit Lkw zusammen

Im Landkreis Harburg hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 6.24 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Marxen und Ramelsloh frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Mann wurde eingeklemmt und starb am Unfallort. Der 63-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall ist unklar. Die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet. Zu dem Zeitpunkt war es in der Gegend neblig - ob dies eine Rolle spielte, ist laut Polizeisprecher Jan Krüger fraglich. Die Kreisstraße wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

