Stand: 04.01.2022 09:02 Uhr Tödlicher Unfall: 74-Jähriger fährt in Stade gegen Baum

In Stade ist am Montagabend ein 74-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist laut Polizei eine medizinische Ursache für den Unfall und den Tod des Mannes wahrscheinlich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die etwas zur Fahrweise des Fahrers vor dem Unfall sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Stader Polizei zu melden.

